На Уралмаше Ford, столкнувшись с Hyundai, отлетел в светофор и перевернулся

Фото: читатель КП

На Уралмаше возле дома на Бакинских Комиссаров, 27 сегодня днем столкнулись Ford Mondeo и Hyundai Getz. От удара первый отлетел в светофор и перевернулся.

- По предварительным данным Ford Mondeo двигаясь по Бакинских Комиссаров со стороны Калинина в сторону 22 Партсъезда в прямом направлении, Hyundai Getz двигался по Бакинских Комиссаров со стороны 22 Партсъезда, поворачивал на Кировградскую, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: читатель КП

К счастью, в аварии никто не пострадал. Как рассказали инспекторы ГИБДД, оба водителя давали противоречивые показания и утверждали, что ехали на зеленый. Кто действительно оказался виновником аварии, будут выяснять в ГИБДД.