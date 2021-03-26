Свердловскую станцию переливания крови оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за сговор с фармкомпанией

Участники антиконкурентного соглашения неправомерно получали преимущества в конкурсе на поставку иммуноглобулина против клещевого энцефалита Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Областную станцию переливания крови оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за сговор с фармкомпанией. Во время проверки было выявлено, что участники антиконкурентного соглашения неправомерно получали преимущества в конкурсе на поставку иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

- ООО «Альфа Фарм» закупало практически весь производимый Областной станцией переливания крови иммуноглобулин, который к тому же предоставлялся компании со скидкой в размере 30%, за счет чего их экономия за период 2015-2018 годов составила 171 935 418,53 рублей, - рассказали в Свердловском УФАС.

Закупочная цена также позволяла ООО «Альфа Фарм» выигрывать торги в 88% случаев. Участники сговора пытались доказать свою невиновность и, оспаривая решение УФАС, дошли до Верховного Суда РФ. Однако все судебные инстанции признали выводы антимонопольной службы обоснованными, а решение об административной ответственности - законным.