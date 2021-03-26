В Нижнем Тагиле автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле на улице Победы поздно ночью произошла трагедия. Водитель на ВАЗе переехал лежащего на дороге мужчину. 19-летний парень за рулем отечественного автомобиля ехал в сторону улицы Карла Либнехта, когда вдруг почувствовал, что наехал на препятствие.

Молодой человек вышел из машины и увидел, что переехал пешехода. Он вызвал скорую помощь, но 42-летний мужчина скончался до приезда медиков.

- На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МУ МВД России «Нижнетагильское», проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, опьянение не установлено, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Инспекторы выяснили, что права молодой человек получил только в прошлом году. А в нынешнем уже пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В основном его штрафовали за несоблюдение скорости и не пристегнутый ремень безопасности.

Очевидцы рассказали сотрудникам ГИБДД, что видели лежащего на проезжей части мужчину, однако в полицию никто о нем не сообщал.

В ГИБДД напоминают, что в подобных случаях о пешеходах незамедлительно нужно сообщать по телефонам «112» или 47-70-01.

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