В Асбесте прокуратура проверит выставку животных в ТЦ после побега обезьяны

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В Асбесте прокуратура после побега обезьяны проверит как содержат животных на выставке в ТЦ «Небо». Макаку не могли поймать несколько дней. Обезьянка бегала по торговому центру и питалась бананами из супермаркета.

- По результатам проверки будет дана оценка соблюдению требований ветеринарного, санитарного законодательства и законодательства при использовании животных в культурно-зрелищных целях, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В ведомстве напомнили, что, согласно закону «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2020 года осуществление деятельности, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными, не допускается.