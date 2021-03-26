Уральский полпред назвал цель реновации в Екатеринбурге

Владимир Якушев заявил, что главное - защитить права граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев рассказал о главной цели процесса реновации, которая пройдет в том числе и в Свердловской области.

- Увеличить объемы расселения аварийного жилья. Мы, естественно, должны защитить права граждан, которые будут расселяться из тех домов, которые признают аварийными, - рассказывает Владимир Якушев. – Это ветхие дома, которые ремонтировать за счет средств Фонда капремонта нецелесообразно. Туда же включены и нежилые объекты, и индивидуальные жилые дома.

По словам Якушева, проекты по расселению ветхого жилья должны быть интересны и инвестору, и гражданам, которые не должны пострадать при решении жилищных вопросов.