Следственный комитет начал проверку после пропажи 13-летней девочки в Екатеринбурге

Фото: поисковый отряд Прорыв

В Екатеринбурге после пропажи 13-летней Валерии Сазоновой следственный комитет начал проверку. Девочка ушла из дома в Октябрьском районе накануне вечером, не предупредив родителей. При этом раньше она никогда не сбегала. Узнали родители о том, что дочки нет дома, когда вернулись с работы.

- В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета совместно с полицейскими выясняются все без исключения обстоятельства исчезновения ребенка. Опрашиваются родственники и знакомые пропавшей, устанавливаются условия, в которых проживает семья, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, - рассказали в СК по Свердловской области.

По словам волонтеров поискового отряда, которые вместе с полицией сейчас занимаются поиском школьницы, перед тем как уйти из дома она не с кем не ругалась. Также известно, что Валерия воспитывается в полной благополучной семье.

Ночью девочку искали на ЖБИ и Синих Камнях, которые находятся недалеко от ее дома. Но, к сожалению, никаких следов не нашли.

Приметы:

Рост: 155 см.

Цвет волос: темно-русые, ниже плеч.

Цвет глаз: темно-карие.

На момент пропажи была одета: розовая куртка с капюшоном, серые ботинки, зеленая шапка с помпоном.

Если вы знаете, где может находиться Валерия, сообщите в полицию по телефонам 8(343)356-42-06, 102 (02) либо руководителю поискового отряда Наталии +79000440220.