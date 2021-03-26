Соскучились по спектаклям: число зрителей в театрах выросло на треть

С начала года число интересующихся спектаклями в Екатеринбурге выросло на 30% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители столицы Урала чаще всего посещают театр кукол и театр юного зрителя (ТЮЗ), а челябинцы больше интересуются авангардными постановками в театре «Манекен», пермяки – драмой в Пермском Академическом Театре-Театре. Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив активность абонентов трех крупных мегаполисов Урала ко всемирному дню театра при помощи обезличенной статистики BIG Data.

С начала года число интересующихся спектаклями в Екатеринбурге выросло на 30%.

Наибольший спрос вызвали постановки ТЮЗа, куда с начала года пришло на 52% больше зрителей. Далее идут театр кукол и театр оперы и балета.

Камерный театр и Коляда театр отличились самыми интернет-активными посетителями. По данным МегаФона, в этих локациях зафиксировано наибольшее увеличение трафика передачи данных с начала года – почти на треть.

Зрители Волхонки, театра кукол и камерного театра больше других разговаривают по телефону. С первых дней 2021 года прирост голосовых соединений на этих театральных подмостках составил 25%.

По данным ВЦИОМ, чаще других на представления приходят люди с высшим образованием, в возрасте 45 - 59 лет, живущие в городах-миллионниках. Эксперты МегаФона дополнили портрет театрала: в 90% случаях у него современный смартфон с поддержкой 4G, с помощью которого его владелец чаще всего делится эмоциями после спектакля при помощи мессенджеров.

- В целом с начала года наши абоненты, приходящие в учреждения искусства, стали разговаривать по смартфону на 13% больше и на 10% активнее пользоваться интернетом. Наиболее предпочитаемое время – вечерние часы, а самым активным днем недели почти всегда у театралов становится воскресенье, - добавляют в МегаФоне.