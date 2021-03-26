Криминальное трио из Екатеринбурга и иностранец украли рельсы

Рельсы украли недалеко от железнодорожного вокзала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей Екатеринбурга вместе с иностранным гражданином украли рельсы весом 11 тонн. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Кража произошла в ноябре 2020 года недалеко от екатеринбургского железнодорожного вокзала. Здесь на железной дороге заметили посторонних лиц, после чего на место прибыла следственно-оперативная бригада и обнаружила, как подозрительная компания ранее на этом месте пилила рельсы, а позже вывозила из 3-4 метровыми кусками в пункт приема металла и сдавала. Сами предприимчивые жулики к этому моменту уже ретировались.

Всех злоумышленников, включая иностранца, удалось задержать. Возбуждено уголовное дело.