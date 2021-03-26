СвЖД поддержит международную экологическую акцию «Час Земли»

Фото: предоставлено СвЖД

Свердловская железная дорога уже в пятый раз примет участие в ежегодной международной экологической акции «Час Земли».

В субботу, 27 марта, с 20:30 до 21:30 местного времени будет отключена архитектурно-художественная подсветка и дополнительное освещение вокзалов (включая вокзальные комплексы Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут и др.), некоторых административных зданий, а также прилегающих к ним территорий. В частности, временно перестанут подсвечиваться здания Диспетчерского центра управления перевозками (ДЦУП), управления СвЖД и территория сквера им. Константина Бабыкина в Екатеринбурге, Дворцы культуры железнодорожников в Екатеринбурге, Тюмени и Перми, объекты детских железных дорог и др. Всего в этом году в акции будет задействовано более 70 объектов магистрали – это своеобразный рекорд.

Железнодорожный транспорт – один из самых экологически чистых видов транспорта, при этом ОАО «РЖД» постоянно расширяет использование энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Холдинг уделяет большое внимание снижению техногенного воздействия на окружающую среду, обеспечению экологической безопасности и поддерживает профильные проекты и акции.

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Напомним, акцию «Час Земли» ежегодно в последнюю субботу марта проводит всемирный фонд дикой природы (WWF). Ее участниками выступают частные лица, организации, муниципальные образования, коммерческие учреждения. На один час они выключают свет и другие электроприборы, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования. Свердловская железная дорога впервые приняла участие в проекте в 2016 году.