Раньше никогда не сбегала: школьница, пропавшая накануне, не предупреждала, что пойдет гулять

Фото: поисковый отряд Прорыв

В Екатеринбурге волонтеры и полицейские продолжают поиски 13-летней Валерии Сазоновой. Девочка ушла из дома в Октябрьском районе накануне, 26 марта, около пяти вечера. Родители обнаружили, что ребенка нет дома, когда вернулись с работы. О том, что она куда-то выйдет, она никого не предупреждала и перед этим ни с кем не ругалась.

- Конфликтов у нее никогда не было. Родители не понимают, почему она пропала. Раньше такого, со слов родных, не было никогда. Семья у нее благополучная и полная, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Ночью волонтеры и сотрудники полиции искали девочку на ЖБИ и Синих Камнях, которые находятся недалеко от ее дома. Но, к сожалению, никаких следов не нашли.

Приметы:

Рост: 155 см.

Цвет волос: темно-русые, ниже плеч.

Цвет глаз: темно-карие.

На момент пропажи была одета: розовая куртка с капюшоном, серые ботинки, зеленая шапка с помпоном.

Если вы знаете, где может находиться Валерия, сообщите в полицию по телефонам 8(343)356-42-06, 102 (02) либо руководителю поискового отряда Наталии +79000440220.