В Екатеринбурге родители смогут еще раз протестировать запись детей в первый класс

Родители, которые не успели протестировать запись детей в первый класс во вторник, смогут сделать это в воскресенье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в это воскресенье, 28 марта с 14:00 до 21:00 родители смогут еще раз протестировать запись детей в первый класс через сайт Госуслуг. Дополнительная репетиция рассчитана в основном на тех мам и пап, которые не попробовали подать заявление в прошлый раз, 23 марта. Напомним, что в прошлое тестирование в некоторых случаях у родителей не срабатывала кнопка записи.

- Все обращения родителей по замечаниям работы услуги во время первого тестирования были учтены техническими специалистами, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Об ошибках во время дополнительного тестирования при заполнении заявления, родители смогут сообщать на адрес электронной почты 1klass@ekadm.ru до 29 марта 2021 года включительно.

Такие репетиции, нужны для того, чтобы дать возможность родителям будущих первоклассников подготовиться к реальной записи детей в школы, которая в этом году стартует 1 апреля.

Также родители могут ознакомиться с памяткой о приеме в первый класс на официальном сайте Екатеринбурга (екатеринбург.рф), в разделе «Образование» - «Как попасть в школу?».