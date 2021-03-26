Евгения Ройзмана оштрафовали на 20 тысяч за участие в несанкционированной акции

Свою вину Евгений Ройзман не признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районном суде сегодня, 26 марта, рассматривали административные дела об участии экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в несанкционированных акциях, которые проводились в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Первое заседание началось в 10.00. В итоге судья огласила решение примерно в 11.50. Евгения Ройзмана признали виновным и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Добавим, что на суде Евгений Ройзман заявлял, что не признает свою вину.

- Я был на улице, находился там. 23 января находился на улице, шел пешком от улицы Энгельса мимо библиотеки Белинского, мимо гостиницы Центральная. Я ничего не нарушал, - сказал Евгений Ройзман. - Дошел туда, где увидел много людей собралось, на Октябрьской площади. Находился там сознательно. Единственное, что мне там могло помешать быть - если бы я находился под домашним арестом. Но я свободный человек и никто мне, гражданину России, не может запретить выходить на улицу. Я не сделал ничего плохого. Я не понимаю, что я здесь делаю.

После этого началось второе заседание по акции 31 января.