В поселке Сосьва сразу девять школьников подхватили кишечную инфекцию

Прокуратура нашла нарушения на пищеблоке и выявила неудовлетворительное состояние питьевой воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Сосьва Свердловской области сразу девять учеников МБОУ СОШ № 1 с 15 по 23 марта 2021 года заболели острой кишечной инфекцией. Из-за этого прокуратура решила провести проверку в учебном заведении и нашла нарушения.

- Установлены факты неисполнения руководителем образовательного учреждения и организатором питания ООО «Кохида НТ» требований санитарно-эпидемиологического законодательства на пищеблоке. Кроме того, выявлено неудовлетворительное состояние питьевой воды из разводящей сети, - рассказали в прокуратуре.

Сейчас специалисты ведомства продолжают проводить проверку. Прокуратура выяснит причины ухудшения состояния здоровья детей и даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся.

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