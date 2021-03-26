В Екатеринбурге судят Евгения Ройзмана

В суд Евгений Ройзман пришел вместе со своей защитницей Юлией Федотовой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга 26 марта в 10 часов началось первое заседание с участием политика Евгения Ройзмана, которого судят за участие в двух запрещенных акциях, которые прошли в январе в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Первое заседание стартовало в 10 часов утра. Сам политик пришел в суд вместе со своим представителем Юлией Федотовой. Ройзман считает сегодняшние заседания обычным для России делом.

Как правило, в качестве наказания по таким делам присуждают обязательные работы или штрафы.

- Эти события будут формировать отношение к происходящему, - сказал политик по поводу судебного процесса и своего возможного похода в Госдуму.

В 10:20 Юлия Федотова запросила у судьи участия в заседании представителя прокуратуры Октябрьского района Екатеринбурга, так как без него судье придется взять на себя функции обвинения, что может способствовать вынесению необъективного приговора.

После этого в заседании объявили перерыв, судья удалился в совещательную комнату. В зале много журналистов, которые вместе с Ройзманом обсуждают происходящее.