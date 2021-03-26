Red Wings откроет прямые рейсы из Екатеринбурга в Новосибирск

С 30 апреля улететь в Новосибирск можно будет рейсами Red Wings Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Red Wings с 30 апреля откроет прямые рейсы из Екатеринбурга в Новосибирск. Вылеты из Кольцово будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на лайнерах Airbus 320. Вместимость этого воздушного судна до 180 пассажиров.

В компании уточнили, что вылет из Екатеринбурга в Новосибирск намечен на 07:30 по местному времени. Вылет обратного рейса - на 12:40 по местному времени.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании. Сейчас они стоят от 6 135 рублей.