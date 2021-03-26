Полицейские задержали подозреваемого в краже техники из салона связи в центре Екатеринбурга

Полицейские задержали подозреваемого в краже через три дня после ограбления магазина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в краже техники салона связи на улице Карла Либкнехта. В прошлое воскресенье, 21 марта, рано утром мужчина разбил дверь в магазин и вынес из него три моноблока, три планшета и клавиатуру общей стоимостью 556 тысяч рублей.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для разбирательства и установления личности, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Задержанный безработный 23-летний молодой человек уже ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств. Он признался в краже и рассказал, что успел продать украденную технику.

Сейчас екатеринбуржец находится под стражей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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