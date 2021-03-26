В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка

Фото: поисковый отряд Прорыв
В Екатеринбурге к волонтерам поискового отряда «Прорыв» оборотились родители 13-летней Валерии Сазоновой. Девочка ушла из дома в Октябрьском районе накануне вечером и не вернулась.
- На момент пропажи была одета в розовую куртку с капюшоном, серые ботинки и зеленую шапку с помпоном, - сообщается в ориентировке.
Приметы:
Рост: 155 см.
Цвет волос: темно-русые, ниже плеч.
Цвет глаз: темно-карие.
К поиску подключились и сотрудники полиции. Розыском Валерии занимается отдел полиции №6. Если вы знаете, где может находиться девочка, сообщите в полицию по телефонам 8(343)356-42-06, 102 (02) либо руководителю поискового отряда Наталии +79000440220.