Ретро-трамваи «Уралтрансмаша» начнут ездить в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба «Уралтрансмаш»

Одиннадцать ретро-трамваев «Уралтрансмаша» начнут ездить в Нижнем Новгороде. На их покупку в бюджет города на 2022–2023 годы заложили почти 400 миллионов рублей. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Они будут выглядеть, как привычные классические, но с современным оснащением - низкопольные, оборудованные вай-фай и телефонными зарядками, - рассказал мэр.

По словам Юрия Шалабаева, таких закупок у города не было почти 10 лет. Ретро-трамваи закупят к 800-летию Нижнего Новгорода. Планируется, что к лету они уже будут в городе.

В пресс-службе «Уралтрансмаша» подтвердили, что переговоры о поставке трамваев действительно идут. Однако конкретных договоренностей пока нет.

Напомним, что в Екатеринбурге ретро-трамвай уже ездит по улицам города. Планируется, что он будет привлекать туристов.