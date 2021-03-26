В Екатеринбурге произошел пожар в общежитии лесотехнического университета

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге накануне, 25 марта, около девяти вечера в общежитии лесотехнического университета на Сибирском тракте вспыхнул пожар. В комнате на четвертом этаже загорелись личные вещи одного из жильцов. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров. Все жильцы общежития вовремя отреагировали и вышли из здания еще до приезда пожарных.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Благодаря грамотным действиям пожарных подразделений удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние комнаты, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пострадавших на пожаре нет.

Пожарные ликвидировали огонь в течение 20 минут. Причину возгорания предстоит установить специалистам.