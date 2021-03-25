Погода в Екатеринбурге и Свердловской области на 26 марта 2021

В Екатеринбурге ожидается от -1 до +9 градусов по Цельсию Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщениям уральского Гидрометцентра, 26 марта в Екатеринбурге ожидается от -1 до +9 градусов по Цельсию. Холоднее всего будет ночью, к утру столбики термометров поднимутся до +5 градусов, а днем потеплеет до 8-9 градусов. Все это время будет сохраняться пасмурная погода, местами облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

Аналогичная ситуация с погодой в регионе. По Свердловской области температура воздуха составит от -2 до +7 градусов. Солнца ждать не стоит, весь день будет пасмурно и без прояснений.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать в апреле. По их мнению, температура будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла. А снег растает только к концу месяца.