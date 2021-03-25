Футбольный клуб «Урал» обыграл «КАМАЗ» в товарищеском матче

Окончательный счет установил нападающий Павел Погребняк, отметившись дублем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» провел товарищеский матч с командой «КАМАЗ» из Набережных Челнов, которая играет в профессиональной лиге. Встреча проходила в рамках спортивных сборов в Турции и завершилась со счетом 3:1. Хозяева поля открыли счет уже на второй минуте первого тайма. Отличился полузащитник Рамазан Гаджимурадов.

Во втором тайме челницы на какое-то время установили ничью, на 60 минуте гол забил полузащитник Александр Гаглоев. Окончательный счет установил нападающий Павел Погребняк, отметившись дублем.

Следующий матч уральцы проведут в рамках российской премьер-лиги. 4 апреля «шмели» на домашней арене будут принимать тульский «Арсенал».