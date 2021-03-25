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Спорт25 марта 2021 19:22

Футбольный клуб «Урал» обыграл «КАМАЗ» в товарищеском матче

Встреча проходила в Турции и завершилась со счетом 3:1
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Окончательный счет установил нападающий Павел Погребняк, отметившись дублем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» провел товарищеский матч с командой «КАМАЗ» из Набережных Челнов, которая играет в профессиональной лиге. Встреча проходила в рамках спортивных сборов в Турции и завершилась со счетом 3:1. Хозяева поля открыли счет уже на второй минуте первого тайма. Отличился полузащитник Рамазан Гаджимурадов.

Во втором тайме челницы на какое-то время установили ничью, на 60 минуте гол забил полузащитник Александр Гаглоев. Окончательный счет установил нападающий Павел Погребняк, отметившись дублем.

Следующий матч уральцы проведут в рамках российской премьер-лиги. 4 апреля «шмели» на домашней арене будут принимать тульский «Арсенал».