Проверяют закупки: ФСБ нагрянула с обысками в администрацию Екатеринбурга

Сотрудники ФСБ сегодня, 25 марта, провели обыски в администрации Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ФСБ сегодня, 25 марта, провели обыски в администрации Екатеринбурга. Если конкретнее, то выемка документов проходила в МАУ Город, который входит в медиахолдинг мэрии.

- Да, ФСБ действительно проводили проверку. Сотрудники администрации оказывают им необходимое содействие, - подтвердила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. - Больше мне сказать нечего.

Источник «КП»-Екатеринбург уточнил, что проверка связана с закупками. Речь идет о покупке подарков для ветеранов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Данная закупка проводилась, когда во главе администрации был Александр Высокинский.

В УФСБ по Свердловской области от комментариев на этот счет воздержались.