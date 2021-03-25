В Екатеринбурге на продажу выставили вебкам студию

Хозяин бизнеса утверждает, что в этом бизнесе можно зарабатывать до 260 тысяч рублей в месяц Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге на сайте объявлений Авито появилось необычное предложение о продаже готового бизнеса. Его владельцы предлагают приобрести за 420 тысяч целую вебкам студию с готовым штатом сотрудников. Вместе с тремя моделями в комплекте идет оборудование, которое может понадобиться в работе, сюда входят системные блоки, мониторы, камеры, а также аккаунты для поиска кадров.

- Собственник окажет сопровождение в течение месяца-полутора и проведёт полное обучение по пунктам: вербовка, рабочий процесс, работа с сайтами, вывод денежных средств, настройка оборудования, регистрация аккаунтов, проведение собеседований, обучение кадров рабочему процессу, - говорится в объявлении.

Примечательно, что хозяин бизнеса утверждает, что на арендованном пространстве в 40 квадратных метров можно зарабатывать до 260 тысяч рублей в месяц, а чистая прибыль составит 85 тысяч рублей.