В Екатеринбурге инспекторы ДПС арестовали авто, владелец которого насобирал штрафов на 120 тысяч

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД при проверке документов 59-летнего водителя выяснили, что с 2019 года он накопил штрафов на 120 тысяч рублей и не оплачивал их. Примечательно, что мужчина владеет не одной, а тремя иномарками. Во время разбирательства стало известно, что машинами управлял 38-летний сын гражданина, а сам он в это время был за границей.

- В целях принудительного взыскания имеющихся задолженностей представителями службы судебных приставов на одно из транспортных средств наложен арест на совершение регистрационных действий, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Все штрафы мужчине необходимо оплатить в течение 60 дней после регистрации нарушения. В противном случае ему грозит арест на 15 суток или обязательные работы.