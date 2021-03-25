Сторонники отца Сергия рассказали, что двух монахинь монастыря оштрафовали за паспорта СССР

Главный вход в Среднеуральский женский монастырь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сторонники отлученного от Церкви отца Сергия (Николай Романов) на своем канале в Telegram написали о том, что сегодня в Среднеуральском женском монастыре проводилась проверка.

- Результатами сегодняшней проверки, проводимой пятью ведомствами на протяжении шести часов, стали два протокола об административном правонарушении, - сообщают сторонники Сергия. - Представители власти оштрафовали двух стареньких монахинь Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", избравших путь духовной жизни настолько давно, что последний раз их паспорта менялись еще при Советском Союзе, что и стало причиной штрафа.

Сам Сергий сейчас находится в СИЗО в Москве. 25 февраля Басманный районный суд продлил ему срок содержания под стражей до конца мая. Он был задержан и отправлен в столицу в конце декабря 2020 года в результате штурма Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом. Ему вменяют склонение людей к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправство.

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