В Екатеринбурге утвердили список детских садов, которые отремонтируют в ближайшие два года

В список попали и ветхо-аварийные здания, и те, которые были перепрофилированы 20 лет назад Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Екатеринбурга утвердила список детских садов, в которых в ближайшие два года проведут капитальный ремонт. В список попали и ветхо-аварийные здания, и те, которые были перепрофилированы около 20 лет назад. За счет городского бюджета ремонт получат учреждения по следующим адресам:

№ 40 (ул. Белинского, 130а);

№ 77 (ул. Фрунзе, 36а);

№ 90 (ул. Армавирская, 31);

№ 121 (ул. Титова 13а);

№ 301 (ул. Московская, 125а);

№ 306 (ул. Машиностроителей, 53);

№ 329 (ул. Мичурина, 150а);

№ 355 (ул. XXII Партсъезда, 18а);

№ 373 (ул. Гурзуфская, 19б);

№ 398 (ул. Сухоложская, 9а);

№ 405 (ул. Агрономическая, 61);

№ 550 (ул. Советская, 8а);

ДОУ на ул. XXII Партсъезда, 8;

ДОУ на ул. Новгородцевой, 7а;

ДОУ на ул. Шаумяна, 79.

Помимо этого, Екатеринбург выделит деньги на ремонт нескольких спортивных площадок около школ города.