«TikTok —не для вас»: слепой блогер-музыкант из Екатеринбурга шокировал Гузееву и довел до слез Тодоренко

Фото: пресс-служба телеканала "Пятница"

Слепой музыкант из Екатеринбурга стал участником шоу для блогеров. 25 марта на телеканале «Пятница!» стартует новый проект «ТикТок Талант», где в первом выпуске выступил уралец Рафил Минеев.

Тиктокер из Екатеринбурга может сыграть на синтезаторе любую композицию: от «Полёта шмеля» до хитов Киркорова. После его выступления ведущая Регина Тодоренко расплакалась, а Лариса Гузеева была просто шокирована.

-TikTok —площадка не для вас, вы вне конкуренции. Это обсуждать смешно. Вы для другого полета, вы — птица с другим размахом крыльев, - сказала Гузеева.

Рафил Минеев покорил судей шоу. Фото: TikTok

По правилам шоу каждую неделю участники демонстрируют свои таланты на всю страну. Жюри выбирают самые лучшие выступления, а потом трое счастливчиков из каждого отборочного тура попадут в финал и смогут выступить в Москве на живой сцене. Жюри проекта не влияет на судьбу участников, только зрители решают, кто станет победителем и заберет главный приз — один миллион рублей и звание главного таланта страны.