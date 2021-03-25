Сервис по доставке еды к поезду выполнил на СвЖД первую сотню заказов. Лидирует Тюмень

Горячую еду доставляют прямо к вагону поезда. Фото: пресс-служба СвЖД

Сервис доставки питания к поездам дальнего следования набирает популярность. Первые 100 выполненных в границах СвЖД заказов показали, что самыми востребованными блюдами являются комплексные обеды для путешественников, а больше всего заявок приходится на Тюмень (60% всех заказов).

Одно из заведений общественного питания нефтегазовой столицы разработало специальное меню: к поезду можно заказать «Ланч Путешественника» или «Ланч пассажира», куда входят суп, горячее и салат. Большим спросом пользуются наборы «Легкая Дорога», «Последний вагон», «Под стук колес», предлагающие супы, салаты, пасту или пиццу в различных комбинациях.

В Екатеринбурге чаще всего заказывают пиццу и курицу с картофелем. В Сургуте – блюда с северными морепродуктами, красной рыбой («Уха сибирская», «Форель с цветной капустой», «Цезарь с тигровыми креветками»). Пользователи стремятся не только вкусно и разнообразно питаться в поездке, но и открывают для себя новые блюда, узнают популярную в разных регионах кухню.

Напомним, в границах СвЖД услуга доставки питания в настоящее время доступна для пассажиров поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), которые отправляются или проходят через Сургут, Тюмень, Екатеринбург. Список партнеров сервиса и городов постоянно расширяется.

Пиццу входит в топ заказов. Фото: пресс-служба СвЖД

Оставить заказ можно как в момент покупки билета на сайте ОАО «РЖД» (необходимо перейти на старую версию сайта pass.rzd.ru) или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», так и после – через «Личный кабинет». В обоих случаях пассажиру требуется выбрать сервис «Доставка еды к поезду» из предлагаемого перечня дополнительных услуг.

После выбора сервиса пассажиру будет представлен список станций по маршруту движения поезда, на которых доступна услуга доставки еды. После выбора станции станет доступен список ресторанов и их меню. В заказе можно оформить питание как на одной остановке, так и на нескольких из разных ресторанов. На следующем этапе нужно указать контактные данные пассажира и необходимые комментарии к заказу (количество персон, наличие аллергии на компоненты и т.д.). При получении заказа может потребоваться документ, удостоверяющий личность. Оформить возврат заказа можно в разделе «Личный кабинет» на сайте не позднее чем за два часа до прибытия поезда на станцию, указанную в заказе.

Доставку еды осуществляют курьеры предприятий общественного питания, из которых пассажир оформил заказ.

КСТАТИ

В настоящий момент еду к поезду можно заказать из ресторанов, находящихся в городах Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ярославль, Новосибирск, Краснодар, Улан-Удэ, Иркутск, Чита, Челябинск, Хабаровск, Саратов, Петрозаводск, Екатеринбург, Воронеж, Тюмень, Комсомольск-на-Амуре, Сургут, Вологда, Красноярск, Иваново, Владивосток, Уфа, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Смоленск, Казань, Сочи, Пенза, Чебоксары.