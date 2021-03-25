В Нижнем Тагиле при пожаре в многоэтажке погибла 66-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле при пожаре в многоквартирном жилом доме погибла 66-летняя женщина, также продуктами горения отравился 50-летний мужчина, его госпитализировали. Инцидент произошел 24 марта в доме № 35 на проспекте Мира. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в квартире на пятом этаже на площади в 20 квадратных метров загорелись личные вещи жильцов, сообщает местное издание ТагилСити.

По словам спасателей, в тушении пожара были задействованы три единицы техники, 18 человек личного состава. Эвакуировано по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями 10 человек. В 15:16 по местному времени огонь был локализован.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения, обстоятельства случившегося выясняются.