В Екатеринбургском зоопарке появился детеныш зеленой мартышки

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В зоопарке Екатеринбурга появился новый питомец. У пары зеленых мартышек Иосифа и Илоны родился детеныш. Малыш появился на свет еще 27 января, но только сейчас стал отходить от матери и играть самостоятельно, пол животного пока неизвестен.

- По размеру взрослые зелёные мартышки чуть крупнее домашней кошки, питаются плодами и семенами деревьев, фруктами, овощами, орехами, насекомыми. Они обитают в Юго-Восточной Африке, селятся всегда поблизости от источников воды, - рассказывают в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Три зеленых мартышки приехали на Урал в октябре 2018 года из Сухумского питомника. В их семье один самец – Иосиф, и две самки – Нонна и Илона. С Нонной живут два ее детеныша – Патрик и Остин, а с Илоной – подросшая дочка Августина и малыш. В семье есть четкая иерархия: Иосиф – глава, отвечающий за безопасность самок и потомства.