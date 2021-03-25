В специальной номинации Tele2 на шоу Red Bull Jump&Freeze победили парни в костюме взлетающего рубля

Фото: пресс-служба компании Tele2

На курорте «Уктус» 21 марта 2021 года прошло зрелищное аква-шоу Red Bul Jump&Freeze. Все поклонники зимнего экстрима собрались, чтобы выполнить конкурсный спуск со склона в ледяную воду в оригинальном образе и побороться за призы от организатора и партнеров соревнования. Всего в конкурсе приняли участие 77 экстремалов. На склоне встретились участники в костюмах Деда Мороза, Кощея Бессмертного, Божьей коровки, Гарри Поттера, Смешариков, Рика и Морти и многих других персонажей.

Мобильный оператор Tele2 в своей номинации «Катай по другим правилам» отдал предпочтение дуэту Артема Леонтьева и Андрея Паньшина, переодевшихся в костюм взлетающего рубля «Встань и иди». В апреле они поедут на шоу Jump&Freeze в Санкт-Петербург.

Победителем в главной номинации конкурса «Общее впечатление» стала команда «Сообразим на двоих» – Антон Голубцов и Анатолий Рогоза выступили в парном костюме и также получили в подарок путешествие. А исполнителем лучшего трюка стал Андрей Аверин, выступавший в костюме банщика. Он получил в подарок смартфон.

Для всех участников и гостей соревнования Tele2 оборудовала на Уктусе лаундж-зону, где можно было согреться горячим кофе и теплыми пледами, зарядить свои смартфоны, испытать скорость мобильного 4G-интернета от Tele2 в бесплатной сети Wi-Fi и просто отдохнуть на комфортных шезлонгах. Также оператор создал Instagram-маски для гостей, которые не решились на спуск, но хотели примерить классный костюм. Напечатать фото с площадки можно было бесплатно на инста-принтере.

Red Bull Jump&Freeze («Прыгни и замерзни») – единственное в своем роде зимнее соревнование с элементами вольного плавания. Это контест для всех поклонников скоростного спуска со снежных склонов, которые получают возможность съехать прямо в наполненный до краев бассейн, выполнив при этом какой-нибудь невероятный трюк. Сделать это нужно обязательно в оригинальном костюме – судьи оценивают не только качество трюка, но и образ.

Дина Зотова, коммерческий директор макрорегиона «Урал2 Tele2:

- Мы поддерживаем фестиваль Jump&Freeze уже в третий раз и с большим удовольствием. Яркое, энергичное шоу, в нем принимают участие креативные люди. Фестиваль очень близок по духу компании Tele2. В этом году мы организовали онлайн-трансляцию с помощью нашей сети 4G, которая позволила екатеринбургскому событию прозвучать на всю страну, эфир посмотрело более 2,5 млн зрителей. Это техническое решение дало возможность нам вместе с нашими клиентами и неравнодушными пользователями соцсетей зарядиться драйвом соревнования и получить яркие впечатления, даже будучи не на площадке проведения фестиваля.