В Свердловской области осудили мужчину, который выбросил семимесячного малыша из окна

Летом 2020 года к мужчине в гости пришла бывшая супруга вместе с семимесячным ребенком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Байкалово осудили 34-летнего местного жителя, его признали виновным в покушении на убийство ребенка. Инцидент произошел еще летом 2020 года, тогда к мужчине в гости пришла бывшая супруга вместе с семимесячным ребенком. Они вместе начали выпивать, а, когда ребенок расплакался, пьяный парень решил избавиться от младенца.

- Мужчина с целью причинения смерти малолетнему нанес ладонью своей руки удар в область головы ребенка, после чего взял его за руки, подошел к окну, откуда выкинул ребенка в палисадник с высоты не менее 190 сантиметров, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

К счастью, при падении малыш не получил серьезных травм, также ему вовремя оказали помощь. Решением Байкаловского районного суда мужчина отправится в колонию строгого режима на 8 лет и 3 месяца.