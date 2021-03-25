Завершено возведение коробки первого общежития Универсиады-2023

Фото: предоставлено пресс-службой «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» смонтировала коробку первого общежития, расположенного в деревне будущей Универсиады, в рекордные сроки – менее, чем за 7 месяцев. Площадь будущего общежития составляет 41 837 кв. м: по размерам это сопоставимо с тремя 25-этажными «свечками» на 300 квартир.

Все изделия для возведения стен и плит перекрытий были произведены на заводе ЖБИ, принадлежащем «Группе ЛСР». Объем сборного железобетона для возведения здания составил 19 180 куб. м. Если перевести это в тонны, получится, что для строительства общежития использовано в 1,5 раза больше бетона, чем при возведении основания Статуи свободы.

– Мы ведем работу по дальнейшему устройству общежитий Универсиады, – говорит Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал». – В июне будет завершен монтаж коробки второго здания. В скором времени приступим к возведению третьего, четвертого и пятого общежитий. Это достаточно большой объем работы, но мы уверены, что с ним справимся.

В первом общежитии расположится 870 жилых комнат-ячеек, площадь каждой из которых порядка 29 кв. м. В них будут проживать 2277 спортсменов.

Кроме того, в здании предусмотрены офисы глав делегаций с рабочими кабинетами, а также медицинские кабинеты. На каждом этаже расположатся зоны для стирки, сушки и глажки белья, помещение для хранения уборочного инвентаря, учебная комната, массажный кабинет, зона отдыха. Будут работать по шесть лифтов, по два в каждой из секций.

Отметим, что для Универсиады-2023 «Группа ЛСР» построит пять общежитий, в которых будут жить на время игр 11 385 спортсменов. В июне будет возведено под крышу второе здание. Уже ведутся работы по устройству фундаментов для четвертого и пятого общежитий.