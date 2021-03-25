Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»

В Екатеринбурге рабочие нашли на стройке снаряд 30-летней давности. Необычную находку обнаружили при разработке котлована для нового жилого дома на глубине около полутора метро. Строители сразу приостановили работы и вызвали минеров. Специалисты выяснили, что снаряд не опасен. Он оказался 152 калибра, весом около 80 килограмм.

- После того, как мы получили заключение экспертов о полной безопасности площадки для строителей и жителей микрорайона, работы возобновили, - рассказали в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс».

Также там отметили, что это не первый случай неожиданных находок, с которыми сталкивались строители. А самые интересные были обнаружены в историческом центре города. В основном это были предметы старины.

- При подготовке площадки для строительства «Эрмитажа-Урал» обнаружили старинные монеты, ножи, украшения. А одну из самых необычных находок совершили на площадке, где ранее располагался мыловаренный завод: при разработке котлована выкопали кусок мыла размером с автомобиль, - добавили в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс».

Напомним, что накануне снаряд нашли на мусорно-сортировочном центре, расположенном на Евгения Савкова,100. К счастью, он также оказался не опасным - взрывотехники пришли к выводу, что он не содержит взрывных веществ.