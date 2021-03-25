В Свердловском ГИБДД призвали водителей не спешить со сменой резины на летнюю

По статистике в межсезеонье регистрируется рост ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД Свердловской области напомнили водителям о возможных опасностях на дорогах в период межсезонья. Главной опасностью, по мнению инспекторов, является внезапная смена погодных условий и слишком ранняя смена резины на летнюю. Ведь даже незначительное понижение температуры воздуха ночью приводит к подмерзанию и наледи на дороге. В госавтоинпекции отметили, что по статистике в этот период регистрируется рост ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями.

- Весна - сложная пора для автомобилистов. Заморозки, обильное таяние снега, возможные осадки и как следствие плохая видимость, могут обострить дорожную обстановку, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водителям необходимо помнить, что после таяния снега, покрытие проезжей части может быть поврежденным. Выбирать скоростной режим стоит, учитывая это, и ориентируясь на погодные условия. Особую осторожность необходимо соблюдать на участках дорог с ограниченной видимостью, на спусках и подъемах. Кроме того во время межсезонья не стоит совершать опасные маневры.

В весенний период водителям также нужно следить за чистотой стекол и зеркал, чтобы грязь на них не уменьшала обзор проезжей части. Также не стоит забывать о номерах – за грязный нечитаемый номер можно получить штраф.

Госавтоинспекторы также отмечают, что в зоне риска в межсезонье оказываются не только водители, но и пешеходы. Им в свою очередь напоминают о необходимости соблюдения правил перехода проезжей части и наличии световозращающих элементов на одежде в темное время суток.