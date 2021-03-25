На Урале тракторист погиб во время заготовки леса

По данным прокуратуры, тракторист погиб из-за работодателя, нарушившего требования охраны труда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Верхотурском лесничестве» Свердловской области во время заготовки леса погиб тракторист. В отношении его работодателя следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- При управлении трелевочным трактором ТТ-4 от вращающихся частей механизма трансмиссии по неосторожности тракторист получил телесные повреждения в виде сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Специалисты ведомства во время проверки выяснили, что несчастный случай произошел из-за нарушения требований охраны труда. Работодатель допустил к работе сотрудника, не прошедшего обучение и проверку знаний требований охраны труда, а также не имеющего права управления трактором.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru