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Общество25 марта 2021 11:55

Уралец заплатит полмиллиона рублей за оправдание теракта

Наказание мужчине вынес военный суд
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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По решению суда мужчина дорого заплатить за опрометчивый поступок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Год назад 43-летний житель города Нижняя Тура Свердловской области написал комментарий к новости в оном из популярных региональных новостных пабликов. Своей репликой мужчина публично оправдал теракт, на что обратили внимание силовики. В итоге сотрудники полиции из Центра противодействия экстремизму ГУ МВД региона выявили и задокументировали нарушение закона. Об этом ИА «Уральский меридиан».

- Собранные по данному факту материалы представители МВД передали в региональный Следственный комитет, - рассказал глава пресс-служба областного полицейского главка полковник Валерий Горелых.

По итогам расследования и последующего судебного разбирательства Центральный окружной военный суд присудил мужчине штраф в 500 тысяч рублей.