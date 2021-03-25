Уралец заплатит полмиллиона рублей за оправдание теракта

По решению суда мужчина дорого заплатить за опрометчивый поступок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Год назад 43-летний житель города Нижняя Тура Свердловской области написал комментарий к новости в оном из популярных региональных новостных пабликов. Своей репликой мужчина публично оправдал теракт, на что обратили внимание силовики. В итоге сотрудники полиции из Центра противодействия экстремизму ГУ МВД региона выявили и задокументировали нарушение закона. Об этом ИА «Уральский меридиан».

- Собранные по данному факту материалы представители МВД передали в региональный Следственный комитет, - рассказал глава пресс-служба областного полицейского главка полковник Валерий Горелых.

По итогам расследования и последующего судебного разбирательства Центральный окружной военный суд присудил мужчине штраф в 500 тысяч рублей.