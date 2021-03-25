С 5 апреля службы благоустройства начнут ремонтировать, мыть и красить ограждения и урны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге городской субботник пройдет 24 апреля. О его проведении объявил глава города Алексей Орлов. В этот день коммунальные службы уральской столицы очистят от грязи и мусора дороги, тротуары, городские леса, парки и скверы и дворы. Также генеральная уборка состоится на территориях медучреждений, школ, учреждений сферы культуры, торговли и других.

- Зима осталась позади, и главная задача на сегодня – навести порядок и чистоту на всех городских землях, - отметили в пресс-службе мэрии.

Также мэр поручил с 29 марта по 30 апреля 2021 года провести месячник чистоты. За это время экологи и волонтеры очистят от мусора берега Городского пруда, Нижне-Исетского водохранилища и других водных объектов.

Владельцы и арендаторы нестационарных объектов торговли в течение месяца чистоты отремонтируют, покрасят и помоют киоски и остановочные комплексы. Запланирована также мойка и ремонт светофоров, дорожных знаков, восстановление искусственных дорожных неровностей.

С начала следующего месяца муниципальная служба городских кладбищ займется уборкой на территориях мемориальных комплексов, захоронений и прилегающих к ним землях.

А с 5 апреля службы благоустройства начнут ремонтировать, красить и устанавливать урны, ограждения и малые архитектурные формы.