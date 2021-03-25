В Екатеринбурге на неделю закроют движение на улице Начдива Васильева

Водителей просят заранее планировать свой маршрут передвижения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на неделю закроют движение для транспорта на улице Начдива Васильева от улицы Викулова до улицы Репина. Проехать по этому участку дороги нельзя будет с 15 по 22 апреля 2021 года.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, движение закроет общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Формула Строительства Девелопмент». На участке улицы Начдива Васильева, который будет перекрыт, будут подключать к сетям ливневую канализацию.

- Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут передвижения, - отметили в мэрии.

Напомним, что накануне стало известно о том, что с 1 мая по 31 августа перекроют движение для транспорта по мосту на Блюхера.