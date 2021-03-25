Уралец, которого незаконно обвиняли в мошенничестве, отсудил 50 тысяч рублей за моральный вред

Анатолий обратился в Красноуфимский суд с иском, требуя взыскать компенсацию морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском городе Ачита в ноябре 2017 года местного жителя Анатолия обвинили в мошенничестве. Уголовное дело в отношении него силовики расследовали больше года. Однако в декабре 2018 года дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Во время уголовного преследования Анатолий испытывал эмоциональное переживание и физические страдания, из-за чего ему пришлось обращаться за медицинской помощью.

- Во время расследования опрашивались односельчане и родственники мужчины, которым сообщалась информация о том, в чем он обвиняется. Также информация о предъявленном обвинении была доведена дознавателем до работодателя, что вызвало со стороны последнего недоверие к работнику. Кроме того, Анатолию была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, ограничившая его конституционные права и свободы, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В итоге Анатолий обратился в Красноуфимский суд с иском к Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ, требуя взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил его требования.

В Министерстве финансов РФ хотели оспорить это решение в Свердловском областном суде и снизить размер компенсации. Однако в областном суде решили, что взыскиваемая с ответчика сумма соответствует характеру и степени причиненных истцу нравственных и физических страданий и оставили ее без изменений.