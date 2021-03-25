В Свердловской области в «Час земли» отключат подсветку памятников и зданий

В акции «Час земли» участвуют все значимые для города здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область 27 марта поддержит международную экологическую акцию «Час земли». В городах региона на 60 минут отключат подсветку памятников и зданий. Жителей области также призывают внести свой вклад в энергосбережение и сохранение природы и выключить свет в своих домах, лишние бытовые приборы и сократить потребление воды.

- Хочется верить, что наша забота об экологии этим не ограничится и будет продолжена в простых, но очень важных ежедневных делах. Не разбрасывать мусор на улицах и во дворах, не создавать стихийные свалки в городах и лесах - это самое малое из того, что мы способны дать нашей природе сами и к чему обязательно должны приучить своих детей, - отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

В Екатеринбурге в Час земли, с 20:30 до 21:30, погаснет праздничная иллюминация на улицах Ленина и Свердлова, архитектурная подсветка резиденции губернатора, областного правительства, администрации города и домов в центре. Выключат свои огни также городская телебашня по улице Луначарского и стадион «Екатеринбург-Арена».

Нижний Тагил отключит иллюминацию Драматического театра, архитектурную подсветку жилых домов на проспектах Ленина и Строителей и деревьев в Театральном сквере и на центральной площади у памятника Е.А. и М.Е. Черепановым.

В Первоуральске отключат медиа-фасад Инновационного культурного центра, подсветку исторического комплекса «Европа-Азия» и здания городской администрации. Примут участие в акции и другие города региона.