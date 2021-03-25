На Урале прокуратура проверит соблюдение техники безопасности при проведении лесозаготовительных работ после гибели дровосека

На мужчину упала сосна, спиленная другим дровосеком Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале прокуратура после гибели дровосека проверит соблюдение техники безопасности индивидуальным предпринимателем при проведении лесозаготовительных работ. На 41-летнего мужчину упала сосна в лесном массиве на территории Таборинского района. Он получил открытый перелома черепа и скончался на месте.

- В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку организации техники безопасности индивидуальным предпринимателем при производстве лесозаготовительных работ. Кроме того, будут истребованы локальные акты в сфере техники безопасности, опрошены работники и должностные лица, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В Следственном комитете сообщили, что по факту произошедшего завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Подозреваемым стал другой дровосек. По версии следствия он не убедился в отсутствии посторонних людей в опасной зоне перед тем как спилить дерево.