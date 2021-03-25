В Екатеринбурге за год было зарегистрировано 538 случаев активного туберкулеза

Врачи призывают не реже одного раза в год проходить рентген-флюорографию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге медики призывают горожан соблюдать меры профилактики туберкулеза. За 2020 год в столице Урала было зарегистрировано 538 случаев активного туберкулеза. В 98 % это туберкулез легких. При этом 44,6 % заболевших не проходили флюорографическое обследование больше двух лет.

- Сохранению высокого уровня заболеваемости способствует социально-экономические условия: неполноценное питание, распространение алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции и другие. А высокая устойчивость возбудителя к противотуберкулезным препаратам позволяет инфекции в условиях пренебрежения мерами профилактики поражать все слои населения, - рассказали в пресс-службе администрации города.

В прошлом году также зарегистрировано 24 случая активного туберкулеза у детей до 14 лет и два - у подростков 15-17 лет. По словам медиков, проблема в том, что многие родители отказываются делать детям пробу Манту. А она имеет большое значение в диагностике туберкулезной инфекции.

- Отсутствие своевременного обследования ребенка приводит к позднему выявлению инфекции и снижает эффективность лечения, - отмечают специалисты.

Поэтому желательно не реже одного раза в год проходить рентген-флюорографию и своевременно проводить туберкулинодиагностику среди детей и подростков.