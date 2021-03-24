В Екатеринбурге во время пожара в 16-этажном доме эвакуировали 25 человек

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в 16-этажном жилом доме на улице Большакова во время пожара эвакуировали 25 человек, включая семерых детей. Сообщение о возгорании поступило в 18:56 по местному времени. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в подвале многоквартирника загорелся мусор.

- В тушении пожара были задействованы семь единиц техники, 22 человека личного состава. Эвакуацию людей осуществляли по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные быстро справились с огнем. Ликвидация открытого горения и разбор сгоревших конструкций завершились уже в 19:39. Пострадавших в пожаре не оказалось.