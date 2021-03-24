В Екатеринбурге таксист нашел в салоне машины карту клиентки и снял с нее 10 тысяч рублей

43-летнего таксиста отпустили под подписку о невыезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали местного таксиста, который воспользовался пластиковой картой клиентки без ее согласия. 26-летняя девушка обратилась в полицию 14 марта и рассказала, что потеряла кредитку, и неизвестные списали с нее больше 10 тысяч рублей. Она вспомнила, что деньги стали пропадать после поездки на такси. Полицейские быстро выяснили, что пассажирка действительно оставила «пластик» в машине, и нашли водителя, который ее вез.

- Мужчина полностью сознался в содеянном и пояснил, что обнаружил забытую карту в салоне автомобиля. После этого он забрал находку и путем бесконтактной оплаты совершил несколько покупок в магазинах, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Общий ущерб, причиненный заявительнице, составил 10 тысяч 482 рубля. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». 43-летнего таксиста отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до шести лет тюрьмы.