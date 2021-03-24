В Нижнем Тагиле прокуратура запретила местному дайвинг-клубу использовать карьер «Лазурный»

На подходе к карьеру дайвинг-клуб установил металлические ворота с навесным замком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура запретила местному клубу дайверов «Погружение» использовать карьер «Лазурный». После выездной проверки выяснилось, что организация нарушает требования законодательства об охране окружающей среды и незаконно использует водный объект, размещая там понтоны без специального договора.

- При осмотре территории лесного участка, прилегающей к водному объекту - карьер «Лазурный», выявлены источники выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух (газовые котлы, бытовые дровяные печи), информация о которых не включена в государственный реестр, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На подходе к карьеру дайвинг-клуб установил металлические ворота с навесным замком, что не позволяло горожанам свободно пользоваться местной достопримечательностью. Прокуратура вынесла представление «Погружению» и потребовала прекратить использование акватории карьера «Лазурный». Но владельцы проигнорировали постановление ведомства. Тогда прокуратура Нижнего Тагила обратилась в суд с теми же условиями, исковые требования удовлетворили в полном объеме.