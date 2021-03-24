В Нижнем Тагиле на городские маршруты выйдут 17 новых автобусов

Автобусы выйдут на маршруты № 14, 25, 26, 33, 34 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле к концу марта на городские маршруты выпустят 17 новых автобусов. Транспорт марки «СИМАЗ» передали в аренду компаниям, которые занимаются пассажирскими перевозками. Сейчас идет активное оформление всей документации и подбор персонала. Оценить новые автобусы можно на маршруте № 14, который уже отправили между торговым центром «Райт» и ВМЗ.

- Из согласованного с перевозчиками списка движение новых автобусов по Ленинскому и Тагилстроевскому районам будет осуществляться по маршрутам № 14, 25, 26, 33, 34. Также на СИМАЗах можно будет добраться от железнодорожного вокзала на Вагонку и Новую Кушву, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Пока на улицы города вышел только один автобус, но в ближайшее время транспортные компании собираются выпустить в рейс еще три СИМАЗа. С каждым днем количество новых машин на маршрутах будет расти.