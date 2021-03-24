Спасатели Свердловской области призывают горожан не выходить на тонкий лед

Выход на лед наказывается штрафом в размере до пяти тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением весны спасатели Свердловской области стали получать сигналы о помощи после провала людей под лед. В последнее время зафиксированы уже два подобных инцидента на городском пруду Екатеринбурга. К счастью, обошлось без жертв, и горожане смогли выбраться самостоятельно. Такие ситуации вынуждают региональное МЧС выступить с предупреждением об опасности тонкого льда.

- Установившаяся теплая погода способствует быстрой деформации льда, он рыхлый, не прочный и по всей толщине напитан водой. При передвижении по такому льду создается реальная угроза провала, - напоминают в МЧС по Свердловской области.

Отмечается, что выход на лед наказывается штрафом в размере до пяти тысяч рублей. В основной группе риска находятся школьники и рыбаки. Спасатели рекомендуют родителям провести профилактические беседы с детьми, чтобы избежать печальных последствий.