В Качканаре мужчина получил один год тюрьмы за пьяное вождение

Решением городского суда мужчина отправится в колонию поселения на один год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре местный житель получил реальный срок за управление автомобилем в нетрезвом виде. Примечательно, что весной 2018 года мужчину уже останавливали, когда он был пьяным за рулем. Тогда его приговорили к обязательным работам сроком на 380 часов, также ему запретили водить авто в течение трех лет. Наказание не вразумило нарушителя, и летом 2020 года он снова попался. Ему вновь назначили принудительные работы на 480 часов и продлили запрет на управление автомобилем на два с половиной года.

- Несмотря на наличие двух судимостей, мужчина вновь сел за руль своей «Волги». 4 января 2021 года его задержали сотрудниками ДПС, и при его освидетельствовании было выявлено состояние опьянения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Решением городского суда мужчина отправится в колонию поселения на один год. Также ему запретили водить автомобиль в течение трех лет.