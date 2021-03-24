Уральские авиалинии не будут летать в Минск Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» закрыли рейс из Екатеринбурга в Минск. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе авиакомпании. О том, что из Екатеринбурга можно будет улететь в столицу Белоруссии, стало известно 1 февраля. Через 11 дней открылась продажа билетов, но, видимо, желающих отправится в Минск, было не много. В пресс-службе «Уральских авиалиний» рассказали, что причиной отмены рейса стал низкий спрос на билеты.

Отметим, что в марте «Уральские авиалинии» объявили о том, что в ближайшее время начнут летать из Екатеринбурга в Киргизию и Шарджу.